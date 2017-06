Polícia divulga nome de 2 terroristas de Londres

Após a Polícia ter identificado os três terroristas que atacaram a London Bridge, em Londres, no último sábado (3), começam a surgir notícias sobre seus nomes e origens.

Um deles era Khuram Butt, homem de 27 anos que seria o líder da célula responsável pelo atentado. Ele também seria o jihadista fotografado por um italiano com um falso colete explosivo enquanto agonizava após ter sido baleado pelas forças de segurança.

O chefe da equipe antiterrorismo da Scotland Yard, Mark Rowley, disse que Butt era conhecido dos serviços de inteligência, mas que não havia evidências de que ele estivesse planejando um atentado, sendo classificado como de "baixa prioridade".

O homem também aparece no documentário "The jihadis next door" ("Os vizinhos jihadistas", em tradução livre), que trata sobre o risco do extremismo em Londres. No filme, Butt surge rezando em um parque da cidade ao lado de uma bandeira do Estado Islâmico (EI).

De acordo com o jornal "The Telegraph", ele teria se radicalizado assistindo a vídeos no YouTube e também era conhecido pelo nome de Abu Zeitoun. Outro agressor foi identificado como Rachid Redouane, que não era conhecido da Polícia. O terceiro terrorista era um cidadão estrangeiro.

Segundo a emissora "Sky News", que cita fontes das investigações, um dos agressores era do Paquistão e filho de solicitantes de refúgio no Reino Unido. O homem também seria casado e teria dois filhos.

O atentado do último sábado foi reivindicado pelo EI e deixou sete pessoas mortas, além dos três terroristas.