Papa se encontrará com bispos venezuelanos nesta semana

O papa Francisco receberá na próxima quinta-feira, dia 8, em uma audiência privada no Vaticano, o Conselho da Presidência da Conferência Episcopal Venezuelana. A notícia foi anunciada pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Greg Burke.

De acordo com o porta-voz vaticano, "o encontro foi pedido pela mesma conferência episcopal, que deseja falar com o Papa da situação da Venezuela". O pedido da entidade vem há exatamente um mês da carta enviada pelo próprio Pontífice à organização, na qual pede que os religiosos e o povo do país sul-americano não percam a esperança de um futuro melhor e mostra sua proximidade à dramática situação de crise política e econômica da nação.

Além disso, o argentino Jorge Mario Bergoglio já havia comentado sobre a situação da Venezuela durante a viagem de volta do Egito para a Itália deste ano, na tradicional conversa com jornalistas, na qual disse que o Vaticano poderia tentar uma nova negociação de paz no país se "as condições estiverem muito claras".

Nos últimos quatro anos, o Papa teve um papel fundamental em alguns acordos de paz que foram finalizados, como a retomada das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos e o acordo de paz entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o governo de Juan Manuel Santos.