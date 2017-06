Norma 'anti-álcool' entrará em vigor em Roma em agosto

Consumir bebidas alcoólicas nas ruas de Roma ou até comprá-las será proibido em determinados horários e áreas da cidade a partir do próximo dia 2 de agosto, no ápice do verão europeu. O motivo é que nesta data entrará em vigor a diretriz anti-álcool, aprovada pela administração da prefeita Virginia Raggi.

A norma prevê a "proibição da venda, administração e consumo de bebidas alcoólicas e superalcoólicas bem como a proibição de bebidas alcoólicas e superalcoólicas em recipientes de vidro em específicas áreas do território municipal em determinados horários".

A diretriz está sendo escrita há meses, quase desde o início deste ano. A demora da entrada em vigor da norma deve-se ao fato de que é preciso elaborar mapas detalhados de todas as zonas nas quais será proibido a venda e consumo de bebidas alcoólicas, que estão sendo formulados também com a ajuda das forças de ordem da cidade. Todas as ruas, avenidas e praças que estiverem nesses mapas deverão ter uma sinalização da proibição, e os policiais responsáveis por elas deverão fazer a fiscalização da norma, que ficará em vigor até o dia 31 de outubro, ou seja, durante todo o verão europeu.

Em todas as 11 zonas de Roma que serão afetadas pela diretriz, das 22h às 7h será proibido o consumo de bebidas alcoólicas em recipientes de vidro nas ruas e a venda desses produtos para viagem; das 24h às 7h será proibido também o consumo de qualquer bebida alcoólica nas ruas; e das 2h às 7h também será proibida a administração de locais que vendam esses produtos. Sobre a diretriz, Raggi afirmou que está terminando de "trabalhar com todos os departamentos interessados" e que "as zonas são parte importante do processo porque os seus comandantes de polícia devem fazer o perímetro das áreas".

Além disso, a prefeita também assegurou que a norma será mais noticiada nos próximos meses "de modo que seja conhecida pelo maior número de pessoas possível".