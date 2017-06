Morre cadela que ajudou vítimas de terremoto em Amatrice

Após alguns dias internada em uma clínica veterinária da cidade de Savona, morreu nesta segunda-feira, dia 5, Camilla, a border collie do Núcleo Cinólogo do Corpo de Bombeiros da região da Ligúria que ajudou na operação de resgate das vítimas do terremoto de agosto do ano passado em Amatrice.

O cachorro, que também participou do socorro das vítimas das enchentes que atingiram Gênova em 2014 e da tragédia com o navio Jolly Nero de 2013, que também aconteceu na cidade, ficou gravemente ferida na última quinta-feira (1º) quando procurava por um desaparecido perto de Bergeggi, também bna Ligúria.

Na data, Camilla caiu de uma rocha e ficou com toda a sua lateral machucada. A cadela foi rapidamente transferida a uma clínica veterinária. Nos primeiros momentos, não se acreditava que seus ferimentos eram graves. No entanto, a situação do animal piorou consideravelmente nos últimos dias. Infelizmente, nem mesmo a doação de sangue de outros cachorros, principalmente do mesmo núcleo cinólogo, obteve resultados.