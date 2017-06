Holanda assumirá posto da Itália no Conselho de Segurança

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu cinco países como novos membros não permanentes do Conselho de Segurança, com um mandato de dois anos que iniciará em 1 de janeiro de 2018.

Os países escolhidos na última sexta-feira (2) foram Guiné Equatorial, Costa do Marfim, Kuwait, Polônia e Peru. Além disso, com 184 votos a favor, a Itália cederá sua cadeira no Conselho à Holanda durante o próximo ano.

A eleição é fruto de um acordo entre os dois países que foram candidatos a ocupar um posto não permanente na ONU para os anos de 2017 e 2018, mas ao não conseguirem separadamente os votos necessários, chegaram a um consenso pelo qual decidiram dividir o mandato em turnos de um ano.

A Itália ocupou suas funções em 1 de janeiro deste ano, e para 2018, a Holanda ficará encarregada de assumir o posto. De acordo com pactos regionais similares, também se juntarão ao Conselho de Segurança a Costa do Marfim, que conseguiu 189 votos, o Kuwait (188), Guiné Equatorial (185) e Polônia (190).

Todos eles ocuparão posições não permanentes no Conselho, substituindo Egito, Senegal, Uruguai, Japão e Ucrânia.

Atualmente, somente Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China.