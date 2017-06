Estado Islâmico reivindica suposto atentado em Melbourne

O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou um suposto atentado ocorrido nesta segunda-feira (5) em Melbourne, uma das principais cidades da Austrália.

O caso ocorreu no bairro suburbano de Brighton, onde um suspeito matou um homem e sequestrou uma mulher no hotel Buckingham International Serviced Apartment. O agressor foi baleado e morto pela Polícia, e três agentes ficaram feridos no tiroteio.

Segundo a imprensa local, o suspeito teria gritado "Isso é pelo Estado Islâmico, isso é pela Al Qaeda", grupos jihadistas que lutam entre si no Oriente Médio.

A reivindicação foi feita por meio da "Amaq", a agência de notícias oficial do EI. "O executor do ataque de Melbourne é um soldado do Estado Islâmico", diz a publicação, segundo o portal de contraterrorismo "Site".

A Austrália é um dos países que integram a coalizão internacional que combate o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, mas não é um alvo preferencial dos terroristas, como França e Reino Unido.

A Polícia investiga para saber se o sequestro em Melbourne tem realmente relação com o terrorismo.