Apesar de crise, EUA continuarão a usar base militar no Catar

A Aeronáutica dos Estados Unidos informou que continuará a usar a base militar norte-americana no Catar para fazer ataques ao grupo terrorista Estado Islâmico mesmo com o "isolamento" diplomático do país árabe.

"Somos gratos ao Catar pelo apoio de longo prazo com nossa presença e encorajamos todos os parceiros da área a trabalhar para uma solução comum que garanta a segurança da área", informou o porta-voz da entidade, Danien Pickart.

Seis países árabes, incluindo a Arábia Saudita, ampla parceira dos EUA, cortaram relações diplomáticas com o governo do Catar.

Além disso, anunciaram a exclusão do país da coalizão árabe que faz ataques no Iêmen.