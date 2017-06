Uber quadriplica preço durante atentado em Londres

Vários usuários do aplicativo reclamaram nas redes sociais dos preços das viagens. Em alguns casos, os valores aumentaram três ou quatro vezes em comparação com as tarifas usuais após o ataque terrorista na Ponte de Londres.

O serviço de carros particulares da Uber aumentou as tarifas no sábado à noite no centro de Londres após o ataque terrorista na Ponte de Londres, informou a mídia britânica neste domingo, citando testemunhas que tentaram usar o serviço.

De acordo com o jornal The Sun, inúmeros usuários publicaram reclamações afirmando que os preços das viagens aumentaram três ou quatro vezes em comparação com as tarifas usuais.

Viagens que normalmente custariam cerca de £7 (R$ 29) chegaram até as £40 (R$ 168), de acordo com as taxas de demanda máxima de Uber.

Esta não é a primeira vez em que a Uber se viu envolta na mesma polêmica. Em 2012, durante a passagem do furacão Sandy, nos Estados Unidos, o mesmo aumento foi observado por usuários. A empresa também foi bastante criticada quando quadruplicar os preços durante um sequestro com final trágido em Sydney, na Austrália.

Em julho de 2014, a Uber se comprometeu, em acordo judicial em Nova York, a evitar usar o mecanismo de aumento automatizado de preços durante calamidades.

Os ataques foram registradas na área central de Londres. De acordo com autoridades locais, pelo menos sete pessoas foram mortas e mais 48 feridas.

