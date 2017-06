Três pessoas estão em estado grave após pânico coletivo em Turim

Pelo menos três pessoas continuam internadas em estado grave por causa de ferimentos provocados na confusão na praça San Carlo, em Turim, onde a torcida da Juventus se reunia para assistir à final da Liga dos Campeões da Europa, no último sábado (3).

A lista inclui um menino internado no hospital infantil Regina Margherita com traumatismo craniano. Segundo dados da Província de Turim, 1.527 indivíduos foram atendidos após o pânico coletivo, a maioria absoluta com ferimentos leves, como cortes ou hematomas.

A Procuradoria da República na capital do Piemonte abriu um inquérito para apurar as causas da confusão, mas há duas suspeitas. A primeira é de é que o barulho e o susto provocados pela queda da grade da escada de um estacionamento subterrâneo na praça San Carlo tenha gerado o corre-corre.

A segunda é de que o pânico tenha sido deflagrado por rojões disparados acidentalmente, embora os vídeos que mostram o momento do incidente não tenham revelado nenhum barulho de foguete.

De qualquer maneira, as autoridades dizem que a confusão foi causada por "uma multidão dominada pelo pânico e pela psicose de atentados terroristas". A Europa vem sendo alvo constante de ataques extremistas, como o que ocorreu poucos minutos depois, em Londres, deixando sete pessoas mortas, mas até aqui a Itália permanece incólume ao terror jihadista.

"Estávamos sentados em frente ao telão quando fomos literalmente investidos pela multidão. Conseguimos escapar, tivemos sorte, mas o medo é tanto que ainda agora as pernas tremem. Começamos a correr, pensávamos que era um atentado", contou o jovem Giovanni, morador de Milão que estava na praça para acompanhar a partida. (ANSA)