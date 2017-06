Quase 50 feridos foram transportados a hospitais de Londres na sequência do ataque

Ao menos 48 pessoas foram transportadas aos hospitais na sequência dos dois ataques que ocorreram na capital britânica na noite de sábado para domingo (4), comunicou a assessoria de imprensa do serviço de ambulâncias de Londres.

"Transportamos 48 pacientes para cinco hospitais de Londres e prestamos assistência médica a alguns feridos ligeiros no próprio local do acidente", diz o comunicado da entidade publicado no Twitter.

Dois ataques terroristas tiveram lugar no centro de Londres na noite de sábado para domingo. Três homens dirigindo uma van atropelaram pedestres na Ponte de Londres, depois passaram pela ponte, saíram do carro no Mercado de Borough, que fica por perto, e começaram atacando os passantes com facas.

Este já é o terceiro atentado terrorista que ocorre no Reino Unido nos últimos 2 meses e meio.