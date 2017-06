Para presidente sírio, o pior do conflito "já ficou para trás"

O presidente sírio Bashar Assad afirmou que a situação no país melhorou significativamente, já que os militantes das organizações Estado Islâmico e Frente al-Nusra (proibidas na Rússia e em alguns outros países) estão se retirando.

"A situação na Síria melhorou significativamente, digamos assim, principalmente porque os agrupamentos terroristas, sobretudo o Daesh e a Frente al-Nusra, se retiram ou, digamos, porque o território controlado por eles se está contraindo. Deste modo, a situação operacional, do ponto de vista militar, agora está muito melhor do que antes", comunicou Assad em uma entrevista ao canal de TV WION.

O líder sírio indicou que o panorama geral da situação síria não está relacionado apenas com as ações militares, mas também com outros fatores, inclusive com a ideologia difundida pelos terroristas, bem como com o apoio aos agrupamentos terroristas prestado por outros países.

Entre esses países Assad enumerou a Turquia, Qatar, Arábia Saudita, bem como vários países ocidentais, inclusive os EUA, a França e o Reino Unido. Tal assistência, para Assad, significa a chegada de uma "nova era", na qual o uso de terrorismo é possível para atingir fins políticos. O presidente sírio frisou que o pior já ficou para trás.

O conflito armado se arrasta na Síria desde março de 2011, sendo que as tropas governamentais enfrentam militantes de vários agrupamentos armados.