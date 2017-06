Papa dedica mensagem às vítimas da 'praga do terrorismo'

O papa Francisco dedicou neste domingo (4), durante a missa de Pentecostes na praça São Pedro, no Vaticano, uma mensagem às vítimas do terrorismo.

A oração ocorreu no dia seguinte ao atentado na London Bridge, em Londres, que deixou pelo menos sete pessoas mortas e quase 50 feridas. "Que o Espírito doe paz ao mundo inteiro, cure as pragas da guerra e do terrorismo, que também nesta madrugada, em Londres, atingiu civis inocentes", disse o Pontífice.

A celebração, uma das mais importantes do catolicismo, aconteceu sob forte esquema de segurança, com diversos bloqueios montados pela Polícia nas vias de acesso ao Vaticano.

Os cerca de 60 mil fiéis presentes tiveram de passar por percursos obrigatórios e foram submetidos a detectores de metais e revistas de bolsas e mochilas. (ANSA)