Filipino de 42 anos é apontado como responsável por ataque em cassino de Manila

O homem responsável pelo ataque a um cassino em Manila que deixou 36 mortos nas primeiras horas de sexta-feira (horário local) é Jessie Carlos Javier, um filipino de 42 anos, afirmaram as autoridades locais.

"Ele está altamente endividado já que é viciado em jogos de azar, de acordo com sua família", afirmou o chefe de polícia Oscar Albayalde — que voltou a descartar que o ato tenha sido terrorismo.

As imagens do circuito interno do cassino mostram Javier atirando para o alto e ateando fogo em mesas de jogo.

