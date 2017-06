O grupo Estado Islâmico (EI) assumiu neste domingo (4) que o ataque em Londres, neste sábado (3) foi promovido por soldados do grupo. O atentado na London Bridge e no Borough Market deixou 10 mortos, sendo três terroristas.

Por meio de sua agência Amaq, o EI afirmou: "Um destacamento de combatentes do Estado Islâmico promoveu o ataque de Londres ontem."

O Estado Islâmico teria difundido mensagem no sábado de manhã pelo aplicativo Telegram convocando seus seguidores a promover ataques com caminhões, facas e armas durante o Ramadã, mês sagrado de jejum e orações para os muçulmanos.

Estado Islâmico assume autoria do ataque de Londres

Os terroristas envolvidos no ataque ainda não foram identificados. Entre a primeira ligação aos serviços de emergência reportando o ataque e a morte dos três terroristas foram 8 minutos. Policiais dispararam 50 balas contra os terroristas. A BBC afirmou que, segundo testemunhas, os terroristas teriam gritado "isto é por Alá" enquanto atacavam.

Ataque

Subiu para sete o número de mortos nos ataques terroristas na noite deste sábado (3), em Londres. Há ainda 48 feridos hospitalizados. A polícia anunciou ainda a prisão de 12 suspeitos no bairro de Barking, zona leste de Londres.

O ataque começou às 22h08, quando uma van branca atropelou pedestres na London Bridge. Em seguida, o carro se dirigiu para o Borough Market, a 500 metros de distância, onde os suspeitos desceram do veículo.

Nesse momento, algumas pessoas foram esfaqueadas, incluindo um agente da Polícia, que não corre risco de morrer. Os agressores foram abatidos rapidamente - da primeira chamada para as autoridades até a morte dos agressores transcorreram apenas oito minutos.

"Os suspeitos usavam o que se parecia com roupas explosivas, porém mais tarde revelou-se que eram falsas", diz o comunicado. Os ataques são investigados pelo comando antiterrorista do Reino Unido.

O Reino Unido foi palco de um atentado terrorista há menos de 15 dias, quando um suicida detonou uma bomba em uma casa de shows em Manchester, matando 22 pessoas.

A dinâmica das ações lembra os recentes ataques com caminhões em Nice (França), Berlim (Alemanha), Estocolmo (Suécia) e na própria ponte de Westminster, também em Londres. O país tem eleições gerais marcadas para o próximo dia 8 de junho, e as pesquisas apontam uma disputa cada vez mais apertada entre o Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May, e o Partido Trabalhista.

Em junho de 2016, às vésperas do plebiscito sobre a permanência na União Europeia, a deputada Jo Cox foi morta em um atentado cometido por um militante de extrema direita.