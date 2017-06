Com público recorde, Doviziso vence GP da Itália pela 1ª vez

Pela primeira vez na carreira, o italiano Andrea Dovizioso, de 31 anos, venceu o Grande Prêmio da Itália de MotoGP, disputado no circuito de Mugello, neste domingo (4).

O piloto da Ducati chegou à frente do líder do campeonato, Maverick Viñales (Yamaha), e de seu companheiro na equipe italiana, Danilo Petrucci. "Tivemos um grande apoio da Ducati e dos torcedores, a equipe trabalhou muito bem. Queria dar essa vitória, é um sonho que se realiza", disse Dovizioso.

A pista de Mugello não tinha um triunfo "da casa" na MotoGP desde 2008, com Valentino Rossi, que terminou a corrida deste ano na quarta posição. "Estava com dificuldades físicas. Lamento não ter subido no pódio, mas estou feliz por Petrucci, que é meu amigo e fez uma prova incrível", declarou o heptacampeão, que sofreu recentemente uma queda de motocross e chegou a ser internado.

O GP teve um público de 164,4 mil pessoas, um crescimento de 8% em relação ao ano passado e recorde na história do circuito.