Com Ariana, show em Manchester faz tributo a vítimas

Era para ser apenas um ato em homenagem às vítimas do atentado de Manchester, mas o show deste domingo (4) na cidade britânica se tornou também uma resposta ao ataque do último sábado (3) em Londres, que matou pelo menos sete pessoas.

Chamado "One Love Manchester", o espetáculo reúne astros como Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Pharrell Williams e Ariana Grande, que tinha acabado de encerrar uma apresentação na Manchester Arena, em 22 de maio, quando um terrorista detonou o próprio corpo na entrada da casa e fez 22 vítimas.

As pessoas presentes naquele show ganharam entrada gratuita no evento deste domingo, e o dinheiro arrecadado com os outros bilhetes e doações será revertido para um fundo da Prefeitura e da Cruz Vermelha para auxiliar os feridos e as famílias dos mortos no atentado.

"Apesar de tudo o que tem acontecido, eu não sinto ou ouço ou vejo qualquer sinal de medo neste lugar. Tudo o que sentimos nesta noite é amor, resiliência, positividade", disse Pharrell para a multidão de 50 mil pessoas presentes no estádio de críquete Old Trafford. Apesar disso, o espetáculo acontece sob forte esquema de segurança.

Um dos momentos de maior emoção ocorreu na primeira entrada de Ariana Grande no palco, para cantar "Be Alright" ("Ficar bem"). "Ariana foi muito corajosa em voltar aqui tão rápido", declarou a fã Stacey Richardson, de 19 anos. "Não permitiremos que os terroristas nos impeçam de nos divertir", acrescentou Linda Tipping, de 50. O show ainda teve um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do terrorismo no Reino Unido. (ANSA)