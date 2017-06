'The Economist': O fim da política de centro da Grã-Bretanha 

Editorial de capa da The Economist desta sexta-feira (2) descreve o atual cenário político da Grâ-Bretanha. O texto lembra que a nação votou pela última vez em uma eleição geral há apenas dois anos. Naquela época, o país era uma ponte entre a União Européia e a América de Barack Obama. Sua economia estava em consonância após anos de padrões de vida apertados.

A independência escocesa acabava de ser descartada. A política mais controversa do trabalhador foi um plano para cobrir os preços da energia, denunciado como "marxista" pelos conservadores, que ganharam, aponta The Economist.

Para a revista semanal, a Grã-Bretanha de hoje se encontra em uma era diferente. A votação para a Brexit implica em deixar o seu maior parceiro comercial e se aproximar dos outros, incluindo uma América menos acolhedora. A economia se manteve melhor do que muitos temiam, mas o crescimento está diminuindo; Os investidores estão nervosos. A união está se desgastando novamente. Os salários reais estagnaram. Os serviços públicos estão esticados.

Os partidos políticos responderam de maneiras radicalmente diferentes. Todos substituíram seus líderes. Jeremy Corbyn levou o Partido Trabalhista à esquerda, propondo a maior carga tributária desde a segunda guerra mundial. A primeira-ministra conservadora, Theresa May, promete uma saída difícil da UE. Os democratas liberais buscariam uma versão suave, ou mesmo a reverteriam, avalia o noticiário em seu texto.

Os líderes dos partidos dificilmente poderiam diferir mais em seu estilo e crenças. E ainda assim existe um fio liga os dois vencedores possíveis desta eleição. Embora se sintam em diferentes pontos do espectro esquerdo-direito, os líderes conservadores e trabalhistas estão unidos em seu desejo de puxar a ponte levadiça da Grã-Bretanha para o mundo. Tanto a Sra. May quanto o Sr. Corbyn, cada um deles, a sua maneira, se afastam das idéias que tornaram a Grã-Bretanha próspera, opina The Economist e enumera: mercados livres, fronteiras abertas e internacionalismo. O Reino Unido gozava de um acordo político que durou quase 40 anos e influenciou uma geração de governos ocidentais. Se a esquerda ou a direita prevalecer, o perdedor será o liberalismo.

> > The Economist