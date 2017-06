Supostos ataques em Londres deixam mortos e feridos

Uma van atropelou diversos pedestres na London Bridge, em Londres, capital do Reino Unido, na noite deste sábado (3). Ainda não se sabe se foi uma ação deliberada, mas a polícia está no local. Segundo testemunhas, o veículo é branco e atingiu entre cinco e seis pessoas. Um policial disse à "BBC" que há "mais de uma morte".

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, o incidente ocorreu às 22h08 (horário local). Em seguida, os agentes receberam relatos de esfaqueamentos no Borough Market, o mercado mais antigo da cidade, a cerca de 500 metros de distância.

"Agentes armados responderam, e tiros foram disparados", disse a corporação no Twitter. Depois a Polícia falou em um terceiro "incidente", desta vez no distrito de Vauxhall, a 4 quilômetros da London Bridge.

A ponte foi fechada nos dois sentidos, e as rotas de ônibus que passam pelo local estão sendo desviadas. A rede "BBC" diz que a Polícia busca três suspeitos e que algumas pessoas foram esfaqueadas.

O Reino Unido foi palco de um atentado terrorista há menos de 15 dias, quando um suicida detonou uma bomba em uma casa de shows em Manchester, matando 22 pessoas.

Ainda não se sabe se a ação deste sábado tem a ver com o extremismo, mas sua dinâmica lembra os recentes ataques com caminhões em Nice (França), Berlim (Alemanha), Estocolmo (Suécia) e na própria ponte de Westminster, também em Londres. O país tem eleições gerais marcadas para o próximo dia 8 de junho, e as pesquisas apontam uma disputa cada vez mais apertada entre o Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May, e o Partido Trabalhista.

Em junho de 2016, às vésperas do plebiscito sobre a permanência na União Europeia, a deputada Jo Cox foi morta em um atentado cometido por um militante de extrema direita. (ANSA)