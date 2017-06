Polícia confirma ataques terroristas em Londres; há mortos e feridos

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou neste sábado (3) que o atropelamento com uma van na London Bridge e o esfaqueamento no Borough Market, a 500 metros de distância, foram declarados como "incidentes terroristas". O episódio no distrito de Vauxhall não tem relação com os outros dois.

A van atropelou diversos pedestres na London Bridge. Segundo testemunhas, o veículo é branco e atingiu entre cinco e seis pessoas. Um policial disse à "BBC" que há "mais de uma morte".

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, o incidente ocorreu às 22h08 (horário local). Em seguida, os agentes receberam relatos de esfaqueamentos no Borough Market, o mercado mais antigo da cidade, a cerca de 500 metros de distância.

"Agentes armados responderam, e tiros foram disparados", disse a corporação no Twitter. Depois a Polícia falou em um terceiro "incidente", desta vez no distrito de Vauxhall, a 4 quilômetros da London Bridge.

A ponte foi fechada nos dois sentidos, e as rotas de ônibus que passam pelo local estão sendo desviadas. A rede "BBC" diz que a Polícia busca três suspeitos e que algumas pessoas foram esfaqueadas.

O Reino Unido foi palco de um atentado terrorista há menos de 15 dias, quando um suicida detonou uma bomba em uma casa de shows em Manchester, matando 22 pessoas.

A dinâmica das ações lembra os recentes ataques com caminhões em Nice (França), Berlim (Alemanha), Estocolmo (Suécia) e na própria ponte de Westminster, também em Londres. O país tem eleições gerais marcadas para o próximo dia 8 de junho, e as pesquisas apontam uma disputa cada vez mais apertada entre o Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May, e o Partido Trabalhista.

Em junho de 2016, às vésperas do plebiscito sobre a permanência na União Europeia, a deputada Jo Cox foi morta em um atentado cometido por um militante de extrema direita.

Com Ansa