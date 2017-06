Piloto argentino vira herói ao salvar menino de 8 anos

Um piloto da companhia aérea Aerolíneas Argentinas se tornou um herói ao realizar uma aterrissagem de emergência na Bolívia para salvar a vida de um menino de oito anos que passou mal em um voo que ia para os Estados Unidos.

"Tivemos que declarar estado de emergência médica. Se não tivéssemos aterrissado, o desfecho poderia ser outro", disse nesta sexta-feira, dia 2, o piloto do avião no qual o episódio aconteceu, Martin Hugues, ao voltar a Buenos Aires.

O menino, identificado apenas como Matías, estava viajando para a Disney com seus pais e sua irmã e teve que ser hospitalizado com urgência na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra após sofrer um pneumotórax durante o voo. Após ser operado, o garoto agora está se recuperando na terapia intensiva de um hospital da região.

"A tripulação me avisou que havia um menino que estava passando mal. Assim, falei com os médicos que os estavam atendendo e concluímos que devíamos fazer o desvio. Declaramos emergência médica e analisamos onde realizar a aterrissagem de emergência", disse Hugues. O piloto, que também afirmou que "foi emocionante saber que o garoto [já] estava bem", contou que o diagnóstico da primeira médica que atendeu Martín durante o voo foi fundamental.

O argentino também elogiou a atenção e disposição dos funcionários do aeroporto de Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra, em especial os do controle aéreo. "A verdade é que temos que agradecê-los. Deixaram tudo fácil para nós", comentou Hugues. Uma das aeromoças, María Lorena Lecca, contou que a janta havia acabado de ser servida para os passageiros quando a mãe do pequeno disse que seu filho estava mal.

"Em seguida, chamamos um médico e, por sorte, havia uma doutora especialista em pneumotórax. Ela foi a primeira que se apresentou e depois apareceram outros dois médicos", disse Lecca. Após a aterrissagem, o menino foi encaminhado ao hospital da cidade boliviana e o avião decolou para Miami, destino original da aeronave. O episódio heroico aconteceu no último dia 31 de maio, mas só começou a ser mais comentado nesta sexta.