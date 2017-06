Governador italiano é atacado por tirar foto com atleta negro

O governador do Vêneto, Luca Zaia, recebeu uma enxurrada de críticas após ter postado em sua página no Facebook uma foto com Isaac Donkor, jogador negro e ítalo-ganense que atua pelo Cesena.

A região que ele governa fica no nordeste da Itália e é um dos bastiões do partido de extrema direita, eurocético e ultranacionalista Liga Norte, do qual Zaia é um dos expoentes. A imagem foi feita durante um comício na cidade de Santa Lucia di Piave, que terá eleições municipais na semana que vem.

"Chegará o dia em que, ao invés de governar, você terá de mendigar pelos votos deles", disse um usuário, em referência aos imigrantes. "Parece ter desembarcado de um bote", escreveu outro. Alguns também publicaram emojis de vômito.

Procurado pela ANSA, o governador afirmou que repetiria a foto outras "mil vezes". Donkor, de 21 anos, reside em Santa Lucia di Piave e pertence à Inter de Milão, mas foi emprestado para o Cesena. Ele está na Itália desde 2003.

"Será que as críticas não dependem do fato de ele não estar usando a camisa da Inter? Se tivesse, eles não teriam aberto a boca. As pessoas que escrevem essas coisas são as mesmas que não sabem usar o italiano", disse Zaia.

Neste sábado (3), o governador republicou a imagem e pediu para os internautas provarem que o Vêneto "não é racista". "Quando uma pessoa se comporta bem, é honesta, respeita as regras e nossos valores, trabalha, não admitimos nenhuma distinção com base na cor da pele. A distinção é entre pessoas de bem e delinquentes", escreveu.

O partido de Zaia, a Liga Norte, defende o fechamento das fronteiras italianas e a expulsão em massa de imigrantes clandestinos. Atualmente, é a terceira legenda mais popular do país.