Falso alarme causa pânico em festa da Juve em Turim

A festa dos torcedores da Juventus na praça San Carlo, em Turim, terminou em corre-corre e com pelo menos 30 feridos após um forte barulho ter espalhado o pânico na multidão.

As primeiras notícias falaram em explosões de rojões, mas as investigações iniciais indicam que a confusão deve ter sido causada apenas pela queda do corrimão da escada do estacionamento subterrâneo que fica no local, talvez forçado pelo peso das pessoas apoiadas nele.

O estrondo provocado pela queda da estrutura assustou quem estava perto, iniciando a correria na praça, onde os torcedores juventinos costumam se reunir para festejar títulos da Velha Senhora.

A situação está lentamente voltando ao normal, mas muitas pessoas saíram correndo por medo de um suposto atentado terrorista. As forças de segurança estão no local para investigar o episódio.

"Ouvimos algo cair, as pessoas começaram a empurrar, e escapamos", contou Stefania, torcedora da Juve que estava na praça. "Eu estou bem, mas vi muitas pessoas caírem no chão", acrescentou.

Outro bianconero, um idoso, disse que a confusão lembrava a tragédia de Heysel, quando quase 40 pessoas, em sua maioria italianas, morreram em um confronto entre torcedores da Juventus e do Liverpool na final da Liga dos Campeões de 1985. "Parecia Heysel, eu estava lá", declarou. (ANSA)