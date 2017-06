Em crise com Europa, Trump dedica festa à Itália

Em meio às divergências com a Europa sobre o clima, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dedicou uma "festa surpresa" na Casa Branca para a Itália, que comemorou a Festa da República na última sexta-feira (2).

O evento não estava na agenda e representa uma tentativa do republicano de cortejar um dos aliados mais fiéis dos EUA no velho continente. Realizada na noite de sexta, a celebração contou com as presenças do embaixador da Itália nos EUA, Armando Varricchio, e de algumas personalidades políticas de origem italiana, como a conselheira Kellyanne Conway, o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani e o governador de New Jersey, Chris Christie.

"Os vínculos entre Itália e EUA se estendem além das ligações sentimentais e culturais. Nossa aliança militar está mais forte do que nunca, enquanto continuamos a combater o terrorismo", diz uma mensagem de Trump lida durante a Festa da República. "Não vemos a hora de prosseguir a parceria com nosso grande aliado no esforço comum de tornar o mundo mais seguro", acrescentou.

A data marca a introdução do regime republicano na Itália, escolhido pelos cidadãos em um referendo em 1946, após a queda do fascismo. O dia também foi lembrado no Brasil, onde o Cristo Redentor recebeu uma iluminação "tricolor" para homenagear os italianos.