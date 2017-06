Atentado terrorista mata quase 20 em funeral em Cabul

Pelo menos 18 pessoas morreram e quase 90 ficaram feridas em uma tripla explosão ocorrida durante um funeral em um cemitério de Cabul, capital do Afeganistão.

O atentado aconteceu no momento do enterro de um filho do vice-presidente do Senado morto durante protestos contra o governo. Três dias antes, outro ataque, este com carro-bomba, já havia feito 90 vítimas em Cabul.

Na última sexta-feira (2), milhares de pessoas se manifestaram na capital contra o presidente Ashraf Ghani e o grupo radical Talibã. Os atos terminaram em confronto e com a morte de cinco indivíduos, incluindo o filho do vice-presidente do Senado.

O coordenador do governo afegão, Abdullah Abdullah, que faz as vezes de primeiro-ministro, estava no funeral, mas escapou ileso. O Talibã emitiu um comunicado para dizer que não tem ligação com o atentado, que teria sido provocado por suicidas.