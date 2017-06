Ariana Grande visita feridos em ataque em Manchester

A cantora norte-americana Ariana Grande, que fará um show beneficente em Manchester neste domingo (4), visitou feridos no recente atentado terrorista na cidade britânica.

O encontro ocorreu na última sexta-feira (2), quando a estrela do pop foi a um hospital onde estão internadas algumas vítimas do ataque de 22 de maio, sobretudo adolescentes. Ariana levou bichinhos de pelúcia, abraços e muitos sorrisos para suas fãs.

"Nunca tinha visto Jaden tão feliz, significa muito para nós", disse, em entrevista à "BBC", Peter Mann, cuja filha ficou ferida no atentado. O ataque ocorreu na área das bilheterias da Manchester Arena, após um show da cantora norte-americana, e matou 22 pessoas.

Neste domingo, Ariana comandará um espetáculo beneficente no estádio de críquete Old Trafford, em Manchester. O show também terá a presença de outros astros da música, como Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That, Miley Cyrus, Usher e Pharrell Williams.

O dinheiro arrecadado será revertido para o "We Love Manchester", fundo criado pela Prefeitura e pela Cruz Vermelha para auxiliar os feridos e as famílias dos mortos no ataque. As pessoas que estavam na Manchester Arena no dia do show de Ariana terão entrada gratuita.