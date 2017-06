Ao som do Brasil, Papa recebe crianças vítimas de terremotos

O papa Francisco se reuniu neste sábado (3) com 400 crianças de cidades atingidas pela série de terremotos no centro da Itália, que deixou 333 mortos entre agosto de 2016 e janeiro de 2017.

Moradores de Norcia, Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto, Preci, Acquasanta Terme e Cascia - alguns dos municípios mais devastados pelos tremores -, os pequenos viajaram a Roma em um trem exclusivo fornecido pela empresa Ferrovie dello Stato, que administra a rede ferroviária do país.

Da Estação Termini, no centro da capital italiana, as crianças pegaram outro comboio até o Vaticano, acompanhadas de professores e diretores de suas escolas. "Isso que vocês viveram é uma coisa triste, porque é uma calamidade. As calamidades ferem a alma, mas o Senhor nos ajuda a nos recuperarmos", disse o Papa.

O encontro teve uma exibição da Orquestra Maré do Amanhã, que reúne jovens carentes do Rio de Janeiro, a quem Francisco agradeceu pela apresentação. "Vocês tocaram coisas da minha pátria que me comoveram", declarou, pedindo aplausos para o grupo.

"Hoje foi, sem sombra de dúvidas, o dia mais importante da história da Orquestra Maré do Amanhã. Além de tocar para o Santo Padre, foi cumprimentada por ele, que recebeu um por um", diz uma mensagem postada pela orquestra no Facebook. (ANSA)