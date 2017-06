Quase 70 prefeitos dos EUA se comprometem com Acordo de Paris

Ao menos 68 prefeitos e governadores dos Estados Unidos informaram através de comunicado que manterão as diretrizes do Acordo de Paris sobre o clima após o presidente Donald Trump anunciar a saída do país do pacto.

Um dos primeiros a confirmar seu compromisso foi o prefeito de Pittsburgh, Bill Peduto. Através de sua conta no Twitter, o líder ficou "indignado" que Trump citou a cidade e informou que "como prefeito de Pittsburgh, posso assegurar a vocês que seguiremos as diretrizes do Acordo de Paris por nosso povo, nossa economia e nosso futuro".

Ao anunciar a saída do acordo, o mandatário disse que foi eleito "para representar os cidadãos de Pittsburgh, não de Paris". A revolta de Peduto foi grande porque ele foi um dos norte-americanos que foi às longas negociações com os líderes mundiais sobre o tema.

"Minha cidade, que finalmente conseguiu se recuperar de décadas de carnificina industrial, fará todo o possível para promover seus próprios padrões ambientais", acrescentou o prefeito.

Além de Pittsburgh, prefeitos de Nova York, Los Angeles, Boston, Chicago, Houston, Salt Lake City, entre outros, confirmaram que manterão seu compromisso de "honrar" o maior acordo climático da história.

Em nota conjunta, os governadores dos estados de Nova York, Califórnia e Washington anunciaram a criação da "Aliança do Clima" para respeitar os debates do Acordo de Paris e para "intensificar os esforços" para atingir as metas propostas no documento.