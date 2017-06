Príncipe William homenageia vítimas de ataque de Manchester

O príncipe William realizou nesta sexta-feira, dia 2, uma série de homenagens à população de Manchester, no Reino Unido, palco do atentado terrorista no principal estádio da cidade no mês passado que matou 22 pessoas.

Entre as atividades, o duque de Cambridge visitou a catedral do município e escreveu no livro de presenças que "a força e a união de Manchester é um exemplo para o mundo" e que seus "pensamentos estão com atingidos" pelo ataque no último dia 22 de maio.

William também se encontrou com membros da comunidade local e com Ventnor Brewer, dono do Sacred Tattoo Studio, um dos estúdios no Reino Unido que está oferecendo tatuagens para arrecadar dinheiro para as vítimas do atentado. Além disso, o príncipe também se reuniu com alguns dos policiais que chegaram primeiro ao estádio na noite do ataque e que ajudaram a acalmar os presentes e a cuidar dos feridos.

O herdeiro ao trono britânico foi recebido pela Greater Manchester Police pelo superintendente Ian Hopkins, que contou como as forças de ordem estão trabalhando intensamente para encontrar e julgar os responsáveis pelo atentado.

Por fim, William também realizou uma visita privada e surpresa ao Hospital Infantil de Manchester, onde muitas vítimas do ataque ainda estão internadas, e conversou com elas e com suas famílias.