Papa e Macron conversam pela 1ª vez e falam sobre clima

O papa Francisco e o presidente da França, Emmanuel Macron, tiveram nesta sexta-feira (2) sua primeira conversa por telefone desde a posse do mandatário, no último dia 14 de maio.

Segundo apurou a ANSA com fontes do Palácio do Eliseu, sede da Presidência do país europeu, a ligação durou cerca de 10 minutos, durante os quais Francisco e Macron falaram sobre a luta contra as mudanças climáticas e o acolhimento a refugiados.

Além disso, o presidente convidou o Papa para visitar a França - a única viagem oficial de Jorge Bergoglio ao país foi em novembro de 2014, para Estrasburgo, quando ele discursou na sede do Parlamento Europeu.

Para 2018, existe a expectativa de que o líder da Igreja Católica visite as cidades de Paris e Lourdes. A conversa com Macron aconteceu um dia depois de o presidente Donald Trump ter anunciado a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, tema considerado prioritário pelos dois líderes.

De acordo com fontes do Eliseu, o diálogo foi "cordial e respeitoso" e o presidente "agradeceu" pela mobilização de Francisco em defesa da assinatura do tratado climático. Além disso, Macron e o Papa falaram sobre "iniciativas que serão feitas nas próximas semanas em favor do clima".

Logo após a posse do novo mandatário francês, Francisco chegou a lhe enviar uma carta pedindo respeito às "diferenças" e proteção aos "excluídos". "Que a França, fielmente à rica diversidade de suas tradições morais e de sua herança espiritual marcada também pela tradição cristã, mantenha sempre a atenção para a construção de uma sociedade mais justa", disse o líder católico.