Na Itália, 'turismo cosplay' lucra 147 milhões de euros

Seja Naruto ou Sailor Moon, Alice no País das Maravilhas ou Capitão América, Scorpion ou Harry Potter: a arte de se transformar no seu personagem preferido de mangás, animes, histórias em quadrinhos, filmes e séries, o cosplay, já se espalhou e se popularizou em todo mundo. E a Itália não poderia ser uma exceção.

Com mais de 180 encontros anuais de cosplayers no país, que atraem cerca de 1,3 mil apaixonados de todos os cantos da nação, a arte que nasceu no Japão há mais de 40 anos e que une as palavras em inglês "costum", fantasia, e "play", jogar", traz um lucro de mais de 147 milhões de euros todos os anos devido ao turismo no setor.

De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa especializada em turismo "JFC", da qual a Ansa obteve os dados em primeira mão, os cosplayers italianos são em "maioria do sexo feminino (83,3%), têm 24 anos e 8 meses de idade média" e "são provenientes principalmente da [região da] Lombardia".

Esses jovens "participam em média de 4,7 eventos por ano e gastam cerca de 113 euros para realizarem suas fantasias, mas em alguns casos têm uma despesa superior aos 600 euros só para se vestirem", disse o responsável pela pesquisa, Massimo Feruzzi. Alguns dos eventos mais importantes do universo geek que acontecem na Itália são o Romics, em Roma, o Napoli Comicon, em Nápoles, e o Torino Comics, em Turim.

No entanto, o evento que concentra a maior participação de cosplayers do país e que tem a maior relevância a nível nacional é o Lucca Comics & Games, que acontece no final do ano. Na sua 50ª edição, por exemplo, que foi realizada no ano passado, foram vendidos 271.208 ingressos. No entanto, estima-se que durante os cinco dias do evento mais de 500 mil pessoas marcaram presença.