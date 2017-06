Itália celebra Festa da República com parada em Roma

A Itália celebrou com uma parada militar com quatro mil pessoas - entre militares e civis - nesta sexta-feira (2) a Festa da República, que relembra os 71 anos do referendo que pôs fim à monarquia no país.

O presidente Sergio Mattarella fez um discurso, em que homenageou os "homens e mulheres das Forças Armadas". "Junto a eles rendo uma homenagem a tantos que morreram ao longo do difícil e sofrido caminho do nosso país em direção à liberdade e à democracia", acrescentou.

Estavam presentes no evento nos Foros Imperiais de Roma também o premier Paolo Gentiloni, a ministra da Defesa, Roberta Pinotti, e o chefe do Estado Maior da Defesa, Claudio Graziano. Também estiveram presentes deputados e senadores, além de políticos de diversas partes do país.

O papa Francisco enviou sua mensagem aos italianos. "Que a possa Itália progredir e prosperar na concórdia, oferecendo a sua preciosa contribuição à paz e à Justiça ao mundo", escreveu no Twitter.

A parada em Roma ainda contou com uma apresentação do tenor Andrea Bocelli, que cantou o hino nacional italiano junto ao coral da Academia Nacional de Santa Cecília, acompanhado pela Banda Interforze della Difesa.