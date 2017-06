'Financial Times': O que saída a de Trump do acordo de Paris significa para os EUA

Matéria publicada nesta sexta-feira (2) pelo Financial Times analisa o que significa para os EUA o anúncio de Donald Trump de que a nação norte-americana irá se retirar do acordo climático de Paris que quase todos os países do mundo adotaram em dezembro de 2015.

Reportagem destaca que ainda existe um desacordo generalizado sobre o fato de que o acordo afetaria os EUA.

Financial Times explica o que o acordo de Paris exige que os EUA façam. A principal obrigação para todos os países que se juntaram ao acordo de Paris é enviar um plano a cada cinco anos sobre como eles pretendem lidar com as mudanças climáticas.

Os países já apresentaram seus planos iniciais e o plano dos EUA que a administração de Obama enviou teve como objetivo cortar as emissões de gases com efeito estufa do país em 26-28 por cento até 2025 dos níveis que estavam em 2005.

O acordo também exige que os países ricos forneçam financiamento aos países em desenvolvimento de acordo com suas obrigações existentes no âmbito do tratado-mãe do acordo de Paris, a Convenção realizada dentro do Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 1992.

Não há um prazo para quando o dinheiro precisa ser entregue e os especialistas dizem que os EUA já cumpriram este requisito porque depois de se juntar ao acordo de Paris, o governo Obama colocou US $ 500 milhões em um fundo de clima verde criado para canalizar fundos para nações mais pobres.

Como os alvos das emissões dos EUA devem ser cumpridos?

O plano dos EUA prevê uma série de medidas para ajudar a atingir os objetivos de Paris, incluindo novos padrões de economia de combustível para veículos pesados e medidas para reduzir as emissões de metano, um potente gás com efeito de estufa, de aterros sanitários e indústria de petróleo e gás.

Também foram incluídos padrões de eficiência energética para edifícios e eletrodomésticos, acrescenta o Times.

No entanto, a maioria dos cortes deveria vir do plano de energia limpa de Obama para reduzir as emissões das usinas de energia que queimavam combustíveis fósseis. O plano já foi objeto de desafios legais e Trump mudou isso desde que assumiu o cargo em janeiro.

As políticas que Obama anunciou não deveriam ser suficientes para atingir o objetivo de emissões de 2025 em seu plano de Paris, o que significa que novas medidas provavelmente teriam que ser introduzidas para preencher a lacuna, aponta o Financial Times.

O que acontece se os EUA não conseguirem atingir os objetivos de Paris?

Não há nenhum requisito legal para qualquer país com metas de emissões, como aqueles no plano dos EUA para atingir seus objetivos. Os modelos apresentados para o acordo de Paris também podem ser enfraquecidos, embora isso viole o espírito do acordo, o que encoraja os planos revisados ??a serem mais fortes não mais fracos.

Os opositores republicanos ao acordo de Paris no Senado dos EUA argumentaram que o acordo poderia expor a administração do Trump a mais desafios legais, pois tenta abandonar o plano de energia limpa para reduzir as emissões da geração de eletricidade.

Poucos advogados compartilham esse ponto de vista, mas Scott Pruitt, o chefe da Agência de Proteção Ambiental e um dos mais fortes defensores do abandono do acordo, disse ter usado advertências sobre riscos legais para ajudar a trazer Trump para sua posição.

Qual seria o impacto financeiro e econômico de deixar o acordo de Paris?

Haverá pouco impacto imediato, porque o acordo não tem efeito direto nos EUA. Mas as empresas de energia renovável e outras indústrias envolvidas com a redução das emissões preocupam-se com o fato de que o sinal enviado pelo estrangulamento dos EUA do resto do mundo sobre a estratégia climática deterá o investimento e ferir as vendas.

Um dos maiores riscos será a ameaça de possíveis tarifas de retaliação impostas por países que acreditam que estão sendo forçados a suportar uma parte injusta do fardo de enfrentar um problema global.

