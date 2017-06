EUA seguirão cortando emissões de gases mesmo fora de Acordo de Paris

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou nesta sexta-feira (2) que os Estados Unidos continuarão a cortar a emissão de gases nocivos ao meio-ambiente mesmo tendo saído do Acordo de Paris sobre o clima.

Ao receber o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, o representante foi questionado por jornalistas durante o momento da foto oficial e afirmou que seu país estava já reduzindo as emissões antes de firmar o acordo do clima e que os norte-americanos podem se orgulhar disso.

O secretário era contrário à decisão de Donald Trump de abandonar o acordo e não estava ao lado o mandatário na hora do anúncio. Segundo Tillerson, essa foi uma "decisão política" e disse que espera que as pessoas "possam ver isso em perspectiva".