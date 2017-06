Em 'indireta' a Trump, Vaticano lembra que planeta é 'casa comum'

Em uma nota enviada pelo Pontifício Conselho do Diálogo Inter-religioso aos muçulmanos pelo Ramadã, o Vaticano lembrou que "o mundo é uma casa comum para todos os membros da família humana".

"Por isso, nenhuma pessoa, nação ou povo pode impor uma maneira exclusiva sobre a própria compreensão do planeta. E, por isso, o papa Francisco convida a todos a 'renovar o diálogo sobre a maneira que estamos construindo o futuro do nosso planeta' porque o desafio ambiental que vivemos, e suas raízes humanas, nos atingem e tocam a todos", diz em comunicado a entidade.

"O papa Francisco joga a atenção sobre os danos causados ao ambiente, a nós mesmos e aos nossos semelhantes por nossos estilos de vida e por nossas decisões. Há, por exemplo, algumas perspectivas filosóficas, religiosas e culturais que representam uma ameaça para a relação da humanidade com a natureza. Acolher esse desafio envolve a todos nós", diz a nota.

A mensagem vem no dia seguinte ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informar que estava retirando seu país do maior acordo climático da história, o Acordo de Paris.

O Pontífice é um dos maiores defensores do debate sobre as mudanças climáticas e os efeitos que elas trazem sobre as pessoas, especialmente, as mais pobres. Por conta disso, sua primeira encíclica foi voltada ao cuidado necessário com o meio-ambiente para garantir o futuro.

Na última semana, os dois líderes se reuniram no Vaticano e chegaram a debater o tema, sendo que Jorge Mario Bergoglio deu a Trump uma cópia da sua encíclica, "Laudato Si".