Desemprego nos EUA cai para menor taxa dos últimos 16 anos

A taxa de desemprego nos Estados Unidos em maio caiu para 4,3%, no nível mais baixo dos últimos 16 anos, anunciou o Departamento de Trabalho nesta sexta-feira (2).

No entanto, o número de empregos criado no mês foi menor que as expectativas. Foram 138 mil novos postos de trabalho, bem abaixo dos 181 mil de média dos últimos 12 meses.

O Departamento ainda anunciou a revisão dos dados de março e abril, quando foram criados "apenas" 66 mil postos de trabalho.

Desde janeiro desse ano, o número de desempregados vem caindo mensalmente - de 4,8% para 4,3%.