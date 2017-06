Conselho de Segurança da ONU tem cinco novos membros

A Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu nesta sexta-feira (2) os cinco novos membros não-permanentes do seu Conselho de Segurança: Peru, Costa do Marfim, Guiné-Equatorial. Kuwait e Polônia, que passam a integrar o órgão no biênio 2018-2019. Os países candidatos representavam os grupos África e Ásia-Pacífico, Europa do Leste e América Latina e Caribe. A informação é da ONU News.

O resultado da votação foi lido pelo presidente da Assembleia Geral, Peter Thomson. Ele explicou que os cinco novos membros não-permanentes do Conselho vão participar do órgão a partir de 1o de janeiro de 2018, por um período de dois anos.

A Assembleia Geral da ONU elege todos os anos cinco países para ocupar uma cadeira não-permanente. Existem ao todo 10 assentos rotativos e cada nação eleita ocupa a vaga por dois anos.O Conselho de Segurança tem ainda cinco membros permanentes, que são os países que têm o direito de veto durante as votações: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia.