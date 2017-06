Bélgica prende suspeito de ligação com atentados de Paris

Um homem suspeito de ligação com os atentados terroristas de Paris em 13 de novembro de 2015 foi preso hoje (2) na Bélgica. O suspeito foi identificado como Yassine A., de 30 anos, e acusado de "participação em atividades terroristas como líder de um grupo".

Um juiz já interrogou o homem nesta manhã, de acordo com a imprensa local. Apesar de seu nome não ter aparecido nos primeiros inquéritos sobre o atentado, as autoridades belgas concluíram com evidências de GPS que Yassine A. estava em Paris na noite dos atentados.

Yassine A. é irmão de Oussama Atar, apontado como um dos organizadores dos ataquesde Paris e de Bruxelas, e parente dos irmãos de El Bakraoui, que detonaram explosivos no aeroporto e metrô da capital belga em março de 2016. Na noite de 13 de novembro de 2015, a capital da França foi alvo de vários ataques terroristas simultâneos cometidos pela organização extremista Estado Islâmico (EI).

A casa de shows Bataclan, o estádio de futebol Stade de France e outros pontos de Paris foram alvos dos terroristas. Ao todo, 130 pessoas morreram.