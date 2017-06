O presidente e CEO da Disney, Bob Iger, anunciou nesta sexta-feira (2) sua decisão de deixar o cargo de conselheiro do comitê ecônomico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois do republicano informar que retirou o país do maior acordo climático da história, o Acordo de Paris.

De acordo com o executivo, sua decisão foi tomada por "uma questão de princípio".