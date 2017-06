Alemanha acusa Audi de fraudar testes de emissão de diesel

O governo alemão ampliou nesta sexta-feira (2) a investigação sobre uma possível fraude de emissão de poluentes nos veículos da Audi, que faz parte do grupo Volkswagen.

Segundo os promotores de Munique, os modelos A7 e A8 teriam um software ilícito que frauda o controle de emissões. Na última quinta-feira (1), o ministro dos Transportes da Alemanha, Alexander Dobrindt, declarou que a empresa usou o software para maquiar os testes de diesel.

De acordo com ele, o programa era capaz de reconhecer os veículos que estavam sendo examinados, além de trocar seus sistemas de emissão para uma alternativa mais limpa.

O ministro alemão ainda afimou que será necessário recolher 24 mil veículos produzidos pela montadora entre 2009 e 2013 para recall. A Audi alegou que o software estaria provocando poluição acima do permitido pelo União Europeia (UE).

Conforme alega Dobrindt, os modelos, equipados com motores de seis e oito cilindros movidos a diesel, emitem até o dobro de óxidos de nitrogênio que o permitido quando o volante é girado a mais de 15 graus. As investigações começaram no início do ano, durante a conferência anual dos executivos da montadora.