Trump anuncia hoje se EUA cumprirá Acordo de Paris

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu anunciar nesta quinta-feira (1º) se cumprirá ou não o Acordo de Paris sobre o clima. Desde que tomou posse, em janeiro, o magnata republicano anunciou uma revisão da política ambiental norte-americana e a suspensão do acordo, assinado em 2015 e considerado o maior pacto global contra as mudanças climáticas e controle de gases causadores do efeito estufa.

No último fim de semana, durante a cúpula do G7 em Taormina, na Itália, Trump foi o único líder que se recusou a assinar uma declaração conjunta sobre o clima. Na ocasião, ele prometeu decidir sobre o Acordo de Paris "em breve".

A mídia local publicou nos últimos dias que o republicano irá retirar os EUA do tratado e que uma equipe já estaria finalizando os ajustes para a desistência do país.

Caso isso realmente ocorra, Trump deverá enfrentar resistência dentro e fora dos EUA. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, ameaçou descumprir a decisão de Trump e colocar o Acordo de Paris em vigor na cidade. A China, a União Europeia e a Rússia também demonstraram insatisfação com a possível decisão de Trump e garantiram que seguirão adiante com o pacto global mesmo sem os EUA.

"A Rússia dá grande importância ao Acordo de Paris sobre o clima, mas, ao mesmo tempo, entende que a eficácia desta convenção seria possivelmente reduzida sem os seus principais atores", disse o porta-voz do governo Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, criticou Trump, dizendo que o republicano "não entende muito bem" os termos do Acordo de Paris e que não percebeu que são "necessários três ou quatro anos para sair da convenção".