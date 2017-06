Trump adia mudança e manterá embaixada dos EUA em Tel Aviv

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiu temporariamente de mudar a embaixada do país de Tel Aviv para Jerusalém, informam fontes da Casa Branca nesta quinta-feira (1º).

De acordo com as primeiras informações, o presidente firmou um decreto que mantém a representação diplomática de Israel onde está pelos próximos seis meses, em um processo feito há anos por presidentes de ambos os partidos.

A medida foi baixada para facilitar a retomada do diálogo de paz entre israelenses e palestinos após anos de paralisação.

Trump esteve no mês passado em Israel e se encontrou com líderes de ambos os lados. Ele prometeu reunir esforços para encontrar a paz entre as duas nações e comentou que "encontrou novas razões" para ter esperança de um acordo pacífico entre Palestina e Israel.

A notícia de que os EUA mudariam a sede diplomática de Tel Aviv para uma área disputada há décadas entre os dois lados do conflito causou uma crise com as lideranças da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e era considerada uma "vitória" do premier israelense Benjamin Netanyahu.

A medida poderia acirrar ainda mais os ânimos e congelar de vez a intermediação norte-americana no processo de paz da região.