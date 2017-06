Taxa de deportação de mexicanos para os EUA cai com Trump, diz governo

O número de cidadãos mexicanos indocumentados deportados pelas autoridades dos Estados Unidos caiu sob a administração do presidente Donald Trump, apesar da sua posição anti-imigração, informou nesta quarta-feira (31) o governo do México. A informação é da agência chinesa Xinhua.

Até o final do mês passado, os EUA deportaram 29 mil imigrantes a menos do que no mesmo período do ano passado, quando Barack Obama ainda era presidente, disse o vice-ministro da Imigração do México, Humberto Villanueva.

Em uma entrevista à mídia local, ele disse que seu país ainda não viu as deportações em massa que temia sob a administração de Trump, mas permanecerá vigilante. “O México continuará a prestar muita atenção e a promover uma reforma migratória que garanta o respeito pelos direitos humanos de nossos compatriotas que vivem nos EUA”, disse.

Villanueva reuniu-se com o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados para se preparar para uma reunião interparlamentar entre México e EUA no domingo (4). "Eu acho que nossos legisladores devem, antes de mais nada, propor aos colegas dos EUA o respeito pelos direitos humanos dos imigrantes," afirmou.

Perguntado se a questão da imigração será parte das próximas negociações comerciais sobre o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), o vice-ministro da Imigração disse que o destino dos imigrantes indocumentados do México não seria usado como moeda de troca.

"Para nós, nenhum imigrante mexicano é um pedaço de barganha," disse.