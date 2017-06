Saída dos EUA de Acordo de Paris seria 'erro terrível', diz Bernie Sanders

Bernie Sanders, ex-pré-candidato democrata à presidência americana, declarou nesta quarta-feira (31) em evento na Alemanha que a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas seria um "erro terrível", noticia o Deutsche Welle. Donald Trump deve anunciar uma decisão sobre o assunto na tarde desta quinta (1°).

"Não importa o que Trump acha ou não, há um movimento em todos os EUA para desativar a indústria de combustíveis fósseis", disse Sanders. "Não pensem que o povo dos Estados Unidos estão virando as costas para esta crise."

Na ocasião, Sanders lançava a edição alemã de seu livro Our Revolution, no auditório principal na Universidade Livre de Berlim. Ele se disse "profundamente perturbado" com o "desrespeito de Trump à democracia e aos valores norte-americanos tradicionais", como a liberdade de imprensa.

O senador também criticou a proposta de orçamento de Trump que, para ele, é a pior da história moderna dos Estados Unidos, e que mostra como o magnata não tem "contato com a realidade".

Ele destacou que, se Trump seguir o caminho proposto, 23 milhões de norte-americanos ficarão sem acesso a serviços de saúde e milhares "morrerão desnecessariamente".

"Por outro lado, a parcela mais rica, 1% dos americanos, terá 3 trilhões de dólares de cortes de impostos."

Sanders disse ainda que Trump foi eleito porque os políticos de Washington não consideraram a situação dos operários norte-americanos, e alertou para a possibilidade dos EUA se tornarem uma "forma oligárquica de sociedade, em que um pequeno número de bilionários controla nossa economia, assim como a nossa vida política".

