Renzi fala mais, mas não tem 'carisma' de Berlusconi, diz enquete

Uma pesquisa lançada na Itália nesta quinta-feira (1º) mostrou que os ex-primeiros-ministros italianos Matteo Renzi e Silvio Berlusconi são os políticos mais conhecidos pelos cidadãos da Itália. No entanto, apesar de aparecer mais nos noticiários, o primeiro não tem o "carisma" do segundo.

A pesquisa feita pelo Cedat 85 e pela EMG Aqua analisou os 14 políticos italianos mais influentes em transmissões televisivas dos canais "Raiuno", "Raidue", "Raitre", "Rete4", "Canale5", "Italia1", "Tgcom24" e "SkyTg24" durante o período de 24 de abril e 14 de maio. Foram entrevistadas duas mil pessoas.

Nos programas de TV, Renzi é o que mais aparece com quase cinco horas de transmissões - seja por entrevistas ou por notícias relacionadas, o que representa 28% das amostras. Já o ministro da Justiça, Andrea Orlando, vem em segundo, com 16%, seguido por Gentiloni, com 8,6%.

Nesse período, Berlusconi teve apenas 40 minutos de aparições, sendo apenas 17% de falas. No entanto, quando os telespectadores foram questionados sobre quem é o "rei do carisma", não houve dúvidas: o líder do Força Itália apareceu com ampla vantagem sobre o secretário-geral do Partido Democrático.

Após a análise de dados, o estudo mostrou que 97% dos italianos conhecem Renzi e Berlusconi, enquanto 96% conhecem o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e 95% conhecem o premier Paolo Gentiloni.

Já Luigi Di Maio, do antissistema Movimento Cinco Estrelas (M5S), é conhecido por 94% dos italianos enquanto o líder do partido de extrema-direita Liga Norte, Matteo Salvini, é conhecido por 96% dos entrevistados. O líder do M5S, o comediante Beppe Grillo, não entrou na análise porque não exerce nenhum cargo público além da presidência de sua sigla.

Apesar de não aparecer com muita frequência, comparado aos outros políticos, nos noticiários, Mattarella é o representante com maior índice de confiança dos italianos, sendo que 37% afirmam acreditar no mandatário. Ele é seguido pelo premier Gentiloni, com 26%, e por Renzi e Di Maio, com 22%. Nesse quesito, Berlusconi aparece na sétima posição, com 15% da confiança.

Quando os telespectadores foram questionados sobre quem era o político "mais sério e honesto" e "mais preparado e competente", Gentiloni apareceu liderando ambos os questionários.