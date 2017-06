Netanyahu fica decepcionado com Trump por não mudar embaixada

Após o presidente Donald Trump assinar um decreto adiando a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou estar "decepcionado" com a decisão.

"Embora Israel tenha ficado decepcionada com a falta de mudança no momento da embaixada dos EUA para Jerusalém, nós apreciamos a expressão de amizade do presidente Trump e seu empenho em mudar a embaixada no futuro", diz a nota oficial.

"A coerente posição de Israel é que a embaixada dos EUA, como todas aquelas com que Israel tem relações diplomáticas, fique em Jerusalém, nossa eterna capital. Manter as embaixadas fora da capital afasta ainda mais a paz, mantendo viva a fantasia palestina que o Estado e o povo judeu não tem conexões com Jerusalém", finaliza a nota.