Líder palestino comemora decisão de Trump sobre embaixada

Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do líder da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de manter a embaixada do país em Tel Aviv foi "um passo positivo e importante que melhorará as possibilidades de chegar à paz".

"Estamos prontos a continuar a trabalhar com o presidente Trump e sua administração para atingir uma paz justa e duradoura", afirmou Rudeineh à agência denotícias palestina Wafa.