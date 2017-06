'Le Monde': FBI está interessado nas relações entre Nigel Farage, a equipe de Trump e Julian Assange

Matéria publicada nesta quinta-feira (1) pelo Le Monde conta que o populista britânico Nigel Farage, um dos arquitetos da Brexit, é agora considerado uma "pessoa de interesse" (pessoa de interesse em uma investigação) pelo FBI na investigação de possíveis ligações entre o país de Donald Trump e a Rússia.

Segundo a reportagem, M. Farage ainda não é considerado suspeito, mas esse status significa que os investigadores acreditam que ele possa ter, no mínimo, algumas informações de interesse.

Os investigadores estudam em particular a relação entre Nigel Farage, vários membros da comitiva de Donald Trump, e Julian Assange, fundador do WikiLeaks, que publicou os documentos pirateados do Comitê Nacional Democrata durante a campanha, diz o Monde.

"Se você fizer uma triangular entre a Rússia WikiLeaks, Assange e Trump, a pessoa do centro é Nigel Farage", revelou uma fonte não identificada próxima à investigação ao jornal britânico The Guardian.

Nigel Farage visitou Julian Assange, que ainda vivia na Embaixada do Equador em Londres em 9 de março. A visita era para ser discreta, mas o ex-fundador do UKIP - Partido para a Independência do Reino Unido, extrema direita, foi reconhecido por um transeunte que tinha circulado sua fotografia na entrada da Embaixada através da Internet. M. Farage inicialmente se recusou a explicar o que ele estava fazendo na embaixada, antes de dizer em uma entrevista recente que ele tinha conhecido Assange por conta de sua estação de rádio.

M. Farage nega sempre ter trabalhado para a Rússia e empresas russas, conclui Le Monde.

> > Le Monde