Incêndio em depósito de carros espalha nuvem preta em Roma

Um incêndio atingiu um depósito de carros em Roma nesta quinta-feira (1º) e espalhou uma fumaça negra sobre a capital da Itália.

O local fica na via Mattia Battistini, a cinco quilômetros do Vaticano, e diversas ruas da região foram bloqueadas. Além disso, três edifícios tiveram de ser evacuados. As chamas atingiram cerca de 50 veículos e causaram diversas explosões em seus tanques de combustível, mas até o momento não há registro de feridos.

Ainda assim, a prefeita de Roma, Virginia Raggi, se dirigiu para o local. "Em relação ao violento incêndio, gostaria de tranquilizar os cidadãos que ativamos prontamente todas as medidas de prevenção e socorro para enfrentar a emergência", declarou a subprefeita Giuseppina Castagnetta.

No mês passado, chamas em um depósito de plástico em Pomezia, na província de Roma, já haviam assustado os moradores da região.