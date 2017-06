EUA aplica sanções a empresas russas por Coreia do Norte

Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira (1º) sanções contra nove instituições de governo e empresas e três pessoas por apoio ao programa balístico da Coreia do Norte.

A lista inclui três companhias russas: o grupo naval Ardis-Bearings LLC, a NNK Primornefteproduct e a petrolífera Independent Petroleum Company (IPC). O CEO da Ardis-Bearings, o russo Igor Aleksandrovich Michurin, também foi sancionado.

"Escutamos com perplexidade as informações vindas de Washington sobre a decisão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos de sancionar três empresas e um cidadão russos. A motivação adotada e os esforços do governo dos EUA para sufocar economicamente a República Popular da Coreia são absolutamente inaceitáveis", criticou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Riabkov.

O programa armamentista de Pyongyang vem sendo motivo de tensão com os Estados Unidos, que já ameaçaram retaliar militarmente o país asiático se o regime de Kim Jong-un continuar com seus testes balísticos e nucleares.