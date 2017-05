Torre Eiffel é apagada em homenagem às vítimas de Bagdá

O monumento mais emblemático da França, a Torre Eiffel, apagou suas luzes à meia-noite desta quarta-feira (31) em homenagem aos mortos dos dois ataques terroristas ocorridos em Bagdá, no Iraque, que deixaram dezenas de mortos.

O anúncio foi feito pela prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, em sua conta no Twitter, onde também prestou homenagem às vítimas. "Paris é solidária com Bagdá. Todos os meus pensamentos estão com as vítimas dos dois atentados ocorridos hoje e aos seus familiares", escreveu. Ao menos 20 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas em dois atentados reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) nas últimas 48 horas, de acordo com as autoridades iraquianas.

No primeiro ataque, um carro-bomba explodiu diante de uma sorveteria no bairro de Karrada, enquanto no segundo, outro carro-bomba explodiu na Ponte dos Mártires, uma das principais da cidade do país, em frente ao escritório do departamento estatal para aposentados.